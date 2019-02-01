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Fransa'da Danıştaydan biber gazı kullanımının yasaklanmasına ret

Paris İdari Mahkemesinden sonra, Danıştay da sarı yeleklilerin eylemlerinde polisin biber gazı kullanımının yasaklanmasına ilişkin talebi reddetti

01 Şubat 2019 Cuma 18:19
Fransa'da Danıştaydan biber gazı kullanımının yasaklanmasına ret

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin biber gazı kullanımının yasaklanması talebi bir kez daha reddedildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Danıştay, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Liginin (LDH), polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetti.

Eylemlerdeki şiddet olayları nedeniyle polisin biber gazı kullanmaya ihtiyaç duyduğu belirtilen kararda, biber gazının çok sayıda göstericinin yaralanmasına neden olduğu vurgulandı.

Bu arada, İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, gösterilerde kamu düzeninin polisin kullandığı biber gazı sayesinde sağlandığını savundu.

CGT ve LDH, geçen hafta Paris İdari Mahkemesi'ne başvurarak biber gazı kullanımının yasaklanmasını istemiş, mahkeme de bu talebi reddetmişti. CGT ve LDH bunun üzerine Danıştaya başvurmuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açmıştı.

Liberation gazetesi, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığını ve 14 göstericinin bir gözünü kaybettiğini belirtmişti.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, sarı yeleklilerin gösterilerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için polisin biber gazı kullanmasına tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç gün önce eylemler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11 olduğunu söylemişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:19
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