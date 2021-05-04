  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Büyük rekor kırıldı! Saatte 532 bin kilometre hız yaptı
Fransa’da Danıştay göçmen ve islam düşma
Fransa’da artan İslam düşmanlığı endişel
Avrupa Fransa’da Danıştay göçmen ve islam düşmanı ırkçı derneğin kapatılmasını onadı
Avrupa

Fransa’da Danıştay göçmen ve islam düşmanı ırkçı derneğin kapatılmasını onadı

Fransa'da Danıştay, "Generation Identitaire" (Kimlikçi Nesil) isimli ırkçı ve İslam düşmanı örgütün kükûmet tarafından kapatılmasını, hükûmetin ırkçı grubun kamu düzenine yönelik tehdit oluşturmasına cevabı olduğuna hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 15:26:00 -
Fransa’da Danıştay göçmen ve islam düşmanı ırkçı derneğin kapatılmasını onadı

Fransa’da Danıştay, göçmenlere savaş açtıklarını duyurmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan aşırı sağcı “Generation Identitaire” (Kimlikçi Nesil) grubunun feshedilmesi kararını onadı.

Danıştay tarafından açıklanan kararda, grubun hükümet tarafından 3 Mart’ta feshedildiği hatırlatıldı.

Grubun, Danıştay’a yaptığı feshin iptali başvurusunun değerlendirilmesi sonucu, söz konusu kararın, Generation Identitaire’in faaliyetlerinin kamu düzenine ve güvenliğine yönelttiği tehditle orantılı olduğu kaydedildi.

Kararda, “Bu dernek, göç ve ‘İslamcı terörle’ mücadelenin tartışılmasına katkı sağlama adı altında, yıllardır yabancılara ve İslam dinine karşı ayrımcılık, nefret ve şiddeti meşrulaştıran ya da teşvik eden düşüncelerin propagandasını yapıyor.” ifadesi kullanıldı.

Grubun etkinlikleri, eylemleri ve söylemleriyle kendini kolluk kuvvetlerine alternatif olarak lanse ettiği vurgulanan kararda, Generation Identitaire’in yabancı düşmanlığı veya ırkçı düşünceler oluşturacak faaliyetlerde bulunduğuna işaret edildi.

Göçmenlere savaş ilan etmişlerdi

Göçmen, yabancı ve Müslümanlara yönelik ayrımcı tutum ve söylemleriyle bilinen ırkçı grup Generation Identitaire üyesi yaklaşık 30 kişi, 19 Ocak’ta Fransız Pireneleri’nde göçmen karşıtı operasyon başlattıklarını ve göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için “sınır devriyesi” atacaklarını açıklamıştı.

Ardından Saint-Gaudens Cumhuriyet Savcılığı, Generation Identitaire hakkında “halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin sonrasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Generation Identitaire’in göçmenleri hedef alan açıklamalarını “skandal” olarak nitelemiş ve grubun feshedilmesini gündeme aldıklarını aktarmıştı. Darmanin, 3 Mart’ta grubun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bakanlar Kurulu’nda ayrımcılık, nefret ve şiddeti körüklediği gerekçesiyle feshedildiğini duyurmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzlerce bizonu katletmek için gönüllü arıyorlar
Dünya

Yüzlerce bizonu katletmek için gönüllü arıyorlar

ABD'nin Arizona eyaletinde Milli Park Hizmeti (NPS) Büyük Kanyon'daki yüzlerce bizonu öldürecek gönüllüler aradığını duyurdu.
ABD'de düzen satılık senatörlerle işliyor
Dünya

ABD'de düzen satılık senatörlerle işliyor

FETÖ terör örgütü üyesi Enes Kanter, Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör Ed Markey'i satın aldı. Senatör seçim kampanyasına bağışta..
Ayşe teyze Almanya’da fenomen oldu
Dünya

Ayşe teyze Almanya’da fenomen oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs gösterileri sırasında evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak, selam veren Ak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay