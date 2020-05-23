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Korona Virüs

Fransa'da da ibadethaneler açılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadethaneleri kapatan Fransa'da, mabetlerin yeniden açılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 06:04:00 -
Fransa'da da ibadethaneler açılıyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danıştay'ın ibadethanelerde toplanma yasağının kaldırılmasına hükmettiği hatırlatıldı.

Ülkedeki ibadethanelerin tekrar toplu ibadete açılamasına izin verildiği duyurulan açıklamada, bu kararın gelecek saatlerde yayımlanacak kararnameyle yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Açıklamada, ibadethanelerde sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği, maske takmanın ve girişte ellerin dezenfektan jel ile temizlemesinin zorunlu olduğu belirtildi. Açıklamada, bu kurallara uymayan ibadethanelerin valiliklerin kararıyla kapatılabileceği aktarıldı.

Bu karara göre yarın camilerde Ramazan Bayramı namazı kılınabilecek.

Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Müslümanlardan namazı evlerinde kılmalarını istendi.

Danıştay, 18 Mayıs'ta hükümetin salgın nedeniyle ibadethanelerde toplanma yasağının, ibadet özgürlüğünü "ciddi ve yasa dışı şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırılması gerektiğine hükmetmişti.

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