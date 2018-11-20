THY- Banjul
0553 313 94 23

Fransa'da Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi hakkında ön soruşturma

Paris Savcılığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin geçen yıl aldığı 144 bin avro bağışın kaynağını bildirilmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlattı

20 Kasım 2018 Salı 22:06
Fransa'da Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi hakkında ön soruşturma

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin (LREM) geçen yıl aldığı 144 bin avro bağışın kaynağının bildirilmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı Macron'un kurucusu olduğu LREM'in geçen yıl aldığı 144 bin avro bağışın kaynağının bildirilmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlattı.

Haberlerde, soruşturmanın 12 Kasım'da siyasi partilerin bağışlarını ve finansmanlarını kontrol eden Kampanya Hesapların ve Siyasi Partilerin Finansmanı Ulusal Komisyonunun bu durumu Paris Savcılığına bildirmesiyle açıldığı belirtildi.

Söz konusu kurumun LREM'in aldığı bağışın kaynağını tespit edemediği bildirilen haberlerde, yasal olarak siyasi bir partiye 7 bin 500 avrodan fazla bağış yapılamadığı, bu nedenle 144 bin avronun kim ya da kimler tarafından bağışlandığının bilinmesi gerektiği kaydedildi.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 22:06
  1. Cumhuriyet Yürüyüyüşü hareketi
  2. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi hakkında ön soruşturma
    1. Fransa'da Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi..
    2. İzmir'de 10 yaşındaki kızın..
    3. Türkiye Kabil'deki intihar saldırısını..
    4. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    5. İran'da Mevlit Kandili farklı..
    6. Baharatlı gıdaların sağlığa faydaları
    7. TOBB ve meslek kuruluşları kanununda..
    8. Adıyaman'da yurttaki öğrenciler..
    9. Negatiflik sağlığı bozuyor
    10. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    11. Kış mevsiminde böbreklerinize iyi bakın!
    12. Trump'tan Kaşıkçı açıklaması
    13. ABD'den "İran-Rusya-Suriye petrol..
    14. Emine Erdoğan: Herkes Suriyeli diye..
    15. Frey, gollerine devam etmeyi hedefliyor
    16. "Trump yönetimi Kaşıkçı cinayeti..
    17. İstanbul maviye büründü
    18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    19. Hatay'da işçi minibüsü devrildi: 12..
    20. Suriyeli sağlık çalışanlarının..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı