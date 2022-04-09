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Avrupa Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine 1 gün kala korkutan belirsizlik!
Avrupa

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine 1 gün kala korkutan belirsizlik!

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan Pazar günü yapılacak. Seçimin ilk turunda yüzde 50'lik oy oranına hiçbir aday ulaşamazsa en çok oyu alan iki aday 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda kozlarını paylaşacaklar.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 12:29:00 -
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine 1 gün kala korkutan belirsizlik!

48,7 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte 11 aday daha yarışacak.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu öncesinde belirsizlik hüküm sürüyor. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasında şiddetli bir rekabetin olması beklenirken diğer adaylara pek şans verilmiyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, daha önce 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda karşı karşıya gelen Macron ve Le Pen, Pazar günkü seçimde mutlak iki favori.

Fransa’da seçim merkezleri oy kullanma işlemi için yerel saatle 08.00'de seçmenlere kapısını açacak. Saat farkından dolayı Fransa’nın deniz aşırı topraklarındaki seçmenler Cumartesi günü sandık başına gidecekler.

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