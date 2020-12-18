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Korona Virüs Fransa'da Covid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti
Korona Virüs

Fransa'da Covid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

Fransa'da koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti. Ülkede son 24 saatte 18 bin 254 yeni vaka tespit edilirken, 258 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 02:45:00 -
Fransa'da Covid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 254 yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 2 milyon 427 bin 316'ya ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 258 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 59 bin 619'a ulaştı. Öte yandan 181 bin 506 kişinin ise virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

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