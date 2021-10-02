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Avrupa Fransa'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 4 bin 948 yeni vaka tespit edildi
Avrupa

Fransa'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 4 bin 948 yeni vaka tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Covid-19 saptanan kişi sayısı ise 4 bin 948 artışla 7 milyon 23 bin 315 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 23:30:00 -
Fransa'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 4 bin 948 yeni vaka tespit edildi

Ülkede son 24 saatte 31 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 789'a çıktı.

İlk doz Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 603 bin 886'ya ulaştı, 48 milyon 773 bin 888 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Ülke nüfusunun yüzde 72,3'ü tamamen aşılanmış durumda. 



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