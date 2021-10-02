Fransa'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 4 bin 948 yeni vaka tespit edildi
Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Covid-19 saptanan kişi sayısı ise 4 bin 948 artışla 7 milyon 23 bin 315 oldu.
Ülkede son 24 saatte 31 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 789'a çıktı.
İlk doz Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 603 bin 886'ya ulaştı, 48 milyon 773 bin 888 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Ülke nüfusunun yüzde 72,3'ü tamamen aşılanmış durumda.