  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Fransa'da Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 60 bini geçti
Korona Virüs

Fransa'da Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 60 bini geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 15 bin 674 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca ülkede toplam can kaybı sayısı 60 bin 229'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 01:10:00 -
Fransa'da Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 60 bini geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 674 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 442 bin 990'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 292 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 60 bin 229'a ulaştı.

Ülke genelinde bin 157'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 830 kişinin tedavisi devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı
Gündem

Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı

CHP Grup Başkanvekili zgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yı..
Bakan Akar’dan İsrail ve Mısır açıklaması! ‘Biz de adım atarız’
Dünya

Bakan Akar’dan İsrail ve Mısır açıklaması! ‘Biz de adım atarız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail ve Mısır ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rezil mesajları ifşa olmuştu! AK Partili isim 'Pedofili' dedi, CHP'li başkan istifa etti
Gündem

Rezil mesajları ifşa olmuştu! AK Partili isim 'Pedofili' dedi, CHP'li başkan istifa etti

Bursa'da 17 yaşındaki S.G., CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A'nın cep telefonundan attığı mesajlarla kendisini taciz ettiğini öne sürdü. AK Par..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay