Fransa'da Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 60 bini geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 674 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 442 bin 990'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 292 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 60 bin 229'a ulaştı.

Ülke genelinde bin 157'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 830 kişinin tedavisi devam ediyor.