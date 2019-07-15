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Fransa’da Cezayir’in futbol kutlamaları işkenceye döndü

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya’yı 2-1 mağlup eden Cezayir futbol taraftarlarının kutlamaları şiddete döndü.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
Fransa’da Cezayir’in futbol kutlamaları işkenceye döndü

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya’yı 2-1 mağlup eden Cezayir futbol taraftarlarının kutlamaları şiddete döndü. Fransa’nın çeşitli kentlerinde kutlamalar yapan ve çevreyi ateşe veren taraftarlara müdahale eden polis 282 kişiyi gözaltına aldı.


Cezayir, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya’yı 2-1 mağlup ederek finalde Senegal’in rakibi oldu. Galibiyetin ardından Cezayir taraftarları ise kutlamalar için başkent Paris’in yanı sıra Lyon ve Marsilya’da sokaklara döküldü. Taraftarların çöp kutularını ve otobüs duraklarını ateşe vermesiyle kutlamalar yerini şiddete bıraktı. Yer yer polisle çatışan taraftara polis biber gazı ile müdahale etti. Başkent Paris’te Champs lysées’de buluşan binlerce Cezayirli polise yabancı madde fırlattı, polis ise göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Marsilya’da havai fişek patlatan Cezayirlilere karşı polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Lyon’da yaklaşık 10 araç ve yüzlerce çöp kutusu ateşe verildi. Bazı Fransızlar tepki göstererek Cezayirlileri "vahşi" olarak tanımladı ve Fransa’ya entegre olmadıklarını savundu.



İçişleri Bakanından kolluk kuvvetlerine teşekkür


İçişleri Bakanı Cristophe Castaner, kısa sürede şiddete dönen olaylarda 282 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan İçişleri Bakanı Cristophe Castaner, "Polise, jandarmaya ve itfaiyeye teşekkür ederim. Bütün gece Cumhuriyeti güvence altına tutmak için çalıştılar. Profesyonellikleri şiddeti önlemeye ve şiddet faillerini yakalamaya yardımcı oldu. Sabah 06.00 sıralarında 282 kişi gözaltındaydı" ifadelerini kullandı.


Gözaltı sayısının çoğunlukla Cezayir’in zaferinin kutlanmasında yaşanan olaylarla ilgili olduğunu ve aynı gün gerçekleşen Fransız devriminin ilk adımı olarak kutlanan 14 Temmuz Ulusal Bayramı sırasında gözaltına alınanların sayısını kapsadığı belirtildi.


Afrika Uluslar Kupası kapsamında Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı 19 Temmuz’da oynanacak.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
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