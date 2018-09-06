Fransa’da camiden çıkan cemaate saldırı

Münübe Yılmaz

Fransa’nın Lens şehrinde, yatsı namazından sonra camiden çıkan iki Müslüman, saat 23:30 sularında saldırıya uğradı. Cami önünde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki bir kişi, üzerinde uzun elbise olan 44 ve 52 yaşındaki iki Müslümana bisiklet zinciri ile saldırdı. Olay yerine gelen polisler, saldırganı yakalarken, üzerinde de zincir dışında bıçak bulunduğunu da tespit etti. Saldırıyı bir ‘görev dahilinde’ işlediğini söyleyen saldırgan, uzun elbiseli iki Müslümanın, kıyafetlerinden dolayı kendisini rahatsız ettiğini iddia etti. Şüpheli, “Yaşam tarzlarını empoze etmelerine dayanamıyorum.” açıklamasında bulunurken, valilik saldırının İslamofobik düşünce ile işlendiğini duyurdu. Fransa’da İslamofobi İle Mücadele Derneği (CCİF), 2017’de Müslümanları hedef alan saldırılar ile ilgili yayınladığı raporunda İslamofobik saldırıların bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında azaldığını belirtmişti. 2017 gerçekleşen 447 İslamofobik saldırı yüzde 39’unun fiziki saldırı, 58’inin ise nefret söylemi olduğunun altı çizilirken, saldırıların çoğunluğunu ise konut, işyeri ve okullarda gerçekleştiği vurgulandı.