Fransa'da sel felaketi 13 can aldı

Avrupa kıtası bir haftadır sel felaketleriyle boğuşuyor. Geçtiğimiz hafta İspanya'nın Mallorca kentinde şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketinde onlar insan hayatını kaybetmişti.

13 kişi öldü

Sel felaketinin son vurduğu ülke ise Fransa oldu. Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle üç kişi hayatını kaybetmişti. Fransız haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre ise, yine ülkenin güneyinde bir sel taşkının aniden gelmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.