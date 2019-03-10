Fransa'da Buteflika karşıtı gösteri

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris ve Marsilya'da, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı gösteri düzenlendi.

Buteflika'nın nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine tekrar aday olmasına karşı çıkan göstericiler, Paris'in Republique Meydanı'nda toplandı.

"Macron Buteflika'yı destekliyor, biz de sarı yeleklileri", "Butefikla ile yapamayız", "Tek bir kahraman var, halktır" yazılı dövizler taşıyan Fransa'da yaşayan Cezayirli göstericiler, "Bu sistem bitsin", "Bu rejim sonlansın" sloganları attı.

Paris'teki gösteriye 10 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Marsilya'da düzenlenen eylemde ise protestocular, Buteflika'nın adaylığına karşı tepkilerini dile getirdi.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı



Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.



Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusu yapmıştı.

İsviçre'de tedavi gördüğü için Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesinin, seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

Cezayir Cumhurbaşkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın sağlık kontrolü için gittiği Cenevre'den ülkesine döndüğü belirtilmişti.







