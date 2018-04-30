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Fransa'da bir üniversite daha boşaltıldı

Fransa'da eğitim reformunu protesto amacıyla 8 Nisan'dan beri öğrenciler tarafından işgal edilen Paris-3 Üniversitesi'nin Censier kampüsü, polis operasyonuyla tahliye edildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:02
Fransa'da bir üniversite daha boşaltıldı

Fransa'da hükümetin reformlarıını protesto ederek üniversitelere blokaj uygulayan öğrencilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Nancy ve Metz üniversitelerinin ardından Paris-3 Üniversitesi'nin Censier kampüsüne de sabahın erken saatlerinde tahliye amaçlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 8 Nisan'dan beri öğrenciler tarafından işgal edilen kampüsten 50 civarında kişinin dışarı çıkarıldığı ve tahliye sırasında herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı kaydedildi.

Operasyon sonrası binada yüzlerce boş şişe ve yangın çıkarma amaçlı kullanılan malzeme bulunduğu, ayrıca aşırı sol ve anarşist örgütlerin kullandığı çok sayıda pankart ve bandrol ele geçirildiği belirtildi.

Fransa'da hükümetin eğitim reformu ve üniversiteye giriş sisteminde uygulamaya soktuğu düzenlemeleri protesto amacıyla ülkedeki çok sayıda üniversite ve fakültede blokaj eylemleri yapılmıştı.

Şimdiye kadar 50'den fazla merkezde başlatılan eylemler sonrası Paris, Montpellier, Grenoble ve Lyon'da polis tarafından tahliye operasyonları düzenlenmişti.

Ülkede çok sayıda üniversite ve fakülte binasında kısmi veya tamamen blokajın devam ettiği, bu binalar için de tahliye işlemlerinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:02
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Fransa
  3. Montpellier
  4. Nancy

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