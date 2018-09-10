Fransa'da bıçaklı saldırı! Demir toplarla kovaladılar

Fransa'nın başkenti Paris'te elinde bıçak ve demir sopa olan bir saldırgan dördü ağır olmak üzere yedi kişiyi yaraladı.

Polis, Afganistan vatandaşı saldırganın gözaltına alındığını, saldırının bir terör saldırısı olduğunu düşünmek için herhangi bir neden bulunmadığını söyledi.

SALDIRGANI DEMİR TOPLARLA KAÇIRDILAR

Yerel saatle 23.00 civarında (TSİ 00.00) 19. bölgedeki kanalın kenarında gerçekleşen saldırının görgü tanıkları bir adamın etraftakilere saldırdığı, önce iki erkek ve bir kadını bıçakladığını anlattı.

Çevrede verilen demir toplarla oynanan 'petanque' oynayanların saldırıyı fark etmesi üzerine adama demir toplar attığını ve saldırganın kaçtığını aktaran görgü tanıkları, daha sonra başka bir sokakta diğer kurbanlarını bıçakladığını belirtti.

Fransız basınına göre yaralananların iki kişinin İngiliz vatandaşı olduğu belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili Fransız yetkililerle işbirliği içinde olduklarını ve olayı yakından takip ettiklerini duyurdu.