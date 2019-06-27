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Fransa'da belediye tesettür mayo giyenler nedeniyle havuzları kapattı

27 Haziran 2019 Perşembe 18:53
Fransa'da belediye tesettür mayo giyenler nedeniyle havuzları kapattı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Grenoble kentinde, Müslüman kadınların, uygulanan yasağı protesto için belediyenin havuzuna tesettür mayo ile girmesi gerekçe gösterilerek aşırı sıcaklara rağmen iki havuz kapatıldı.

Grenoble Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki iki havuzun aşırı sıcaklara rağmen kapatıldığı ve yeniden açılması için gerekli şartların oluşmadığı belirtildi.

Açıklamada, yeterli sayıda görevli bulunmaması nedeniyle havuza tesettür mayo ile girmeye çalışan kadınlara müdahale edilmesinin zorlaşacağı savunuldu.

Grenoble'da birkaç gün önce, yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten "Alliance Citoyenne" kuruluşunun çağrısıyla tesettür mayo yasağını protesto etmek için tesettür mayo ile belediyeye ait havuzda yüzmüştü. Havuzdaki birçok kişinin tesettür mayolu kadınlara destek verdiği belirtilmişti.

Havuz görevlilerinin kadınları yasak konusunda uyardığı ve polisi çağırdığı aktarılırken polisin tesettür mayo ile yüzen kadınların her birine 35 avro para cezası kestiği bildirilmişti.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden milletvekili Eric Ciotti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burkininin (tesettür mayo) kadınların ve erkeklerin eşit olduğu Fransa'da yeri yok. İslamcı aktivistlere Grenoble ve Fransa'nın her yerinde bunu yapmalarına izin vermek cumhuriyete karşı çıkmaktır. Bunu asla kabul etmem." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinden yapılan yazılı açıklamada da Müslüman kadınların tesettür mayo giyerek havuzda yüzmesinin "İslamcı bir provokasyon" olduğu savunuldu.

Fransa'da "burkini" olarak anılan tesettür mayoya ilk yasak, Cannes Belediyesi tarafından plajlarda uygulanmıştı.

Ülkenin güneyindeki bazı belediyelerin de yine bu yönde karar alması üzerine Müslüman sivil toplum örgütleri davayı Danıştaya taşımıştı.

Danıştay, 26 Ağustos 2016'da plajlarda tesettür mayoya yasak getirilemeyeceğine hükmetmişti.



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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:53
  1. Burkini
  2. Fransa
  3. Grenoble
  4. tesettür mayo

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