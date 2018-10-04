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Fransa'da 'Başbakanlık' kaldırılsın' çağrısı

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkede başbakanlık makamının kaldırılması gerektiğini söyledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:43
Fransa'da 'Başbakanlık' kaldırılsın' çağrısı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, başbakanlık makamının kaldırılması ve cumhurbaşkanının yürütmenin başındaki tek yetkili olması gerektiğini söyledi.

Hollande, Public Senat kanalında, Fransa'da 5. Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle sonuçlanan 1958 Anayasası'nın kabul edilişinin 60'ıncı yıl dönümünde anayasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Cumhurbaşkanının, yürütmenin başındaki tek yetkili olması gerekir'

Yürütmede başbakanın rolü ve temsil yetkisine ilişkin eleştirilerde bulunan Hollande, "Gordion düğümünü kesip atmak lazım. Sonuna kadar gidilmeli. Cumhurbaşkanının, yürütmenin başındaki tek yetkili olması gerekir." dedi. 

Fransa'da parlamentonun Amerikan Kongresi benzeri bir işlev kazanması gerektiğini belirten Hollande, böylece cumhurbaşkanının, aynı zamanda meclis çoğunluğunun da başı olacağını söyledi. 

Ülkede, 2012-2017 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan Hollande, görevde olduğu sırada bu konuyu düşündüğünü fakat gündeme getirmediğini de sözlerine ekledi.

4 Ekim 1958'de yürürlüğe giren Fransız Anayasası, şimdiye kadar 24 kez değişikliğe uğradı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ocak ayından itibaren anayasada değişiklik yapılacağı ve reforma gidileceğini söylemişti. Macron'un bu değişikliklerle ilgili detayları kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:43
  1. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande
  2. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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