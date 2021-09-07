  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kayseri’de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 19 yaralı
Bakan Koca mavi kategoriye geçen iki ili açıkladı
Mardin'de iki mahalle artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
Manisa'da doktora yumruklu saldırı
Avrupa Fransa'da barınma vaadiyle tahliye edilen evsiz göçmenlerin bazıları gözaltı merkezine götürülmüş
Avrupa

Fransa'da barınma vaadiyle tahliye edilen evsiz göçmenlerin bazıları gözaltı merkezine götürülmüş

Fransa'da Paris ve Ile-de-France Valiliği önünden barınma vaadiyle geçen hafta cumartesi günü tahliye edilen 1200'den fazla evsiz ve göçmenden 670'inin zorla Ile-de-France dışına çıkarıldığı, 11'inin gözaltı merkezine götürüldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 23:04:00 -
Fransa'da barınma vaadiyle tahliye edilen evsiz göçmenlerin bazıları gözaltı merkezine götürülmüş

Göçmenlere yardım derneği Utopia 56'nın da yer aldığı Collectif Requisitions adlı oluşumdan yapılan açıklamada, Paris ve Ile-de-France Valiliği önündeki Andre-Citroen Parkı'nda çadır kuran 1204 evsiz göçmenin 3 gece kaldıktan sonra 4 Eylül Cumartesi tahliye edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kişilerden 540'ına Ile-de-France bölgesinde barınma sağlandığı ve 670'inin ise bu bölge dışındaki özellikle Besançon, Dijon, Rennes, Strasbourg, Sarrebourg, Rouen, Lille ve Metz kentlerine zorla götürüldüğü belirtildi.

Tahliye edilen evsizlere önceden bilgi verilmediği vurgulanan açıklamada, evsizlerin yaşadıkları yerlerden, iş yerlerinden ve çocuklarının okulundan zorla uzağa götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Devlet, nakledilen kişilerin gidecekleri yer hakkında ihmal göstererek yalan söyledi, bu kişilerin izni önceden alınmalıydı." ifadesi kullanıldı.

Otobüsten indirilenlerden bazıları gözaltı merkezine götürüldü

Tahliye edilenlerin bulundukları bazı otobüslerin polisler tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamada, belgeleri bulunmayanlardan Fransa'yı terk etmelerinin istendiği ve en az 11 kişinin ise gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, devletin evsizlere barınma sağlamak yerine, belgesiz kişilerin barınma hakkını kullanmasını engellemeyi, sığınmacıların barınma hakkını kaybetmesine yol açmayı seçtiğine işaret edilerek, cuma günü Paris'te protesto gösterisi çağrısı yapıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay