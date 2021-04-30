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Fransa’da aynı camiye ikinci kez ırkçı s
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Avrupa Fransa’da aynı camiye ikinci kez ırkçı saldırı düzenlendi
Avrupa

Fransa’da aynı camiye ikinci kez ırkçı saldırı düzenlendi

Fransa'nın kuzeybatısındaki Breton bölgesindeki İbni Sina Camisi, 20 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı ve ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 20:23:00 -
Fransa’da aynı camiye ikinci kez ırkçı saldırı düzenlendi

Fransa’nın kuzeybatısındaki Breton bölgesindeki İbni Sina Camisi, 20 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı ve ırkçı saldırıya maruz kaldı. Rennes kentindeki caminin duvarlarına, dün gece “Fransızlar uyanın”, “Sizi uyarmıştık, göçmenlik öldürür”, “İslamlaşmaya hayır” gibi İslamofobik ifadeler yazıldı.

Cami duvarlarına “EELV=Hainler” yazılarak, Yeşiller Partisinden (EELV) olan Strasbourg belediyesinin Eyüp Sultan Camisi’nin inşaatı için 2 milyon 563 bin 999 avro yardım kararına tepki gösterildi. Fransa İslam Konseyi ile Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi, camiye yönelik ırkçı ve İslam karşıtı saldırıyı kınadı.

İbni Sina Camisi 11 Nisan’da da benzer bir saldırının hedefi olmuş, İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, bu yazıların kabul edilemeyeceğini belirterek camiyi ziyaret etmişti. Fransa’nın Nantes kentindeki Arrahma Camisi de 9 Nisan gecesi kundaklanmıştı.

 

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