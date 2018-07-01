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Fransa'da alarm! Ülkenin korkulu rüyası sokaklarda

Fransa'nın suç makinası, soyguncu ve 'yazar' Redoine Faid, tutuklu bulunduğu hapishaneden ağır silahlı 3 kişi tarafından hapishanenin bahçesine indirilen helikopterle kaçırıldı.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:15
Fransa'da alarm! Ülkenin korkulu rüyası sokaklarda

Fransa’nın en çok korktuğu silahlı gangster olarak adlandırılan Redoine Faid, tutuklu bulunduğu Sequedin Cezaevi’nden 2013'te beş çelik kapıyı dinamitle havaya uçurarak ve elindeki silahla dört kişiyi rehin alarak firar girişimine imza atmıştı.

5 yıl sonra yeniden hapishaneden kaçmaya çalışan azılı suçlu bu kez başarılı oldu. Faid'in kaldığı hapishanenin bahçesine helikopter indiren ağır silahlı 3 kişi, Faid'i kaçırmayı başardı.

Faid'in işlediği suçlarda Amerikan gangster filmleri "Scarface" ve "Heat"den ilham aldığı biliniyor.

 

46 yaşındaki Faid, bir polisin öldürüldüğü soygunda yakalanmış, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2013'te yakalanan Faid, o dönemde Avrupa'nın en çok aranan suçlusu olarak adlandırılmıştı. Ünlü mahkum, 2010 yılında “mesleğini” anlattığı “Braqueur” adlı kitapla ün kazanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 16:15
  1. Redoine Faid
  2. Sequedin Cezaevi
  3. Scarface
  4. Heat

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