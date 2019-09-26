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Fransa'da kimyevi alarm! Okullar tatil edildi, "Evlerinizden çıkmayın" denildi

Fransa'da gece saatlerinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilirken, fabrika çevresindeki okulların da tatil edildiği belirtildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 12:58
Fransa'da kimyevi alarm! Okullar tatil edildi, "Evlerinizden çıkmayın" denildi

Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde kimya fabrikasında yangın çıktı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Rouen'de gece saatlerinde bir kimya fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.

Okullar tatil edildi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Seine-Maritime Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrikanın çevresindeki okulların yangın nedeniyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Fabrikanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yangının nedeni henüz bilinmiyor.

"Evlerinizden çıkmayın"

Seine-Maritime Valisi Pierre-Andre Durand, basına yaptığı açıklamada, kent sakinlerine evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Durand, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:58
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