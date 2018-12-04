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Fransa'da akaryakıttaki ek verginin askıya alınması bekleniyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in, "sarı yeleklilerin"protesto ettiği akaryakıta getirilen ek vergileri askıya alacağı yönünde açıklama yapacağı belirtildi

04 Aralık 2018 Salı 11:22
Fransa'da akaryakıttaki ek verginin askıya alınması bekleniyor

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in "sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıta getirilen ek vergileri askıya alacağı yönünde açıklama yapması bekleniyor.

Fransız basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Başbakan Philippe akaryakıta getirilen ek vergileri bugün askıya alacağını duyuracak.

Haberlerde, bunun yanında başka önlemler alınabileceği de belirtildi.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Eylemciler, geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binaya Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:22
  1. akaryakıt vergileri
  2. Fransa
  3. sarı yelekliler

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