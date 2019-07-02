Fransa’da acil servis çalışanları grev yaptı

Fransa’da 154 hastanenin acil servisindeki sağlık görevlileri kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek için grev yaptı.

Genel Emek Konfederasyonu, Sendika Dayanışma Birliği ve İşçi Gücü Sendikası bugün eylem çağrısında bulundu. Sağlık personeline uygulanan şiddeti protesto etmek için Mart ayında başlayan protestolar kötü çalışma koşulları nedeniyle ülke genelinde devam ediyor. Acil Servisler Arası Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, 154 hastane grevlere katıldı. Sağlık çalışanları beyaz bluzlarını giyip başkent Paris’te Ekonomi Bakanlığından Sağlık Bakanlığına kadar "Birlikte acil servislerini kurtaralım", "robot değiliz" sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

Bütçe kesintileri ve kaynak yetersizliği nedeniyle eyleme giden sağlık çalışanları, hükümetin sorunları çözmek için 10 bin yeni istihdam imkanı ortaya koymasını ve maaşların 300 euro artırmasını dair taleplerini yineledi.

“Tek bir hemşire 20 hastayla ilgilenmek zorunda kalıyor”

Annelise Guillot isimli bir hemşire çalışma koşullarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Artık işimizi doğru şekilde yapamıyoruz. Her seferinden bizden daha fazlası bekleniyor. Buda bizim için tehlikeli olmaya başladı" ifadelerini kullandı. Hastaların güvenliği konusunda endişelendiğini söyleyen Eleonor isimli hemşire ise,"Tek bir hemşire 20 hastayla ilgilenmek zorunda kalıyor. Yatak olmadığı için bazı hastalar saatlerce sedyede bekliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Agns Buzyn, 55 milyon euroluk fon sağlayacağını ve acil durum personelinin maaşına 100 euro zam yapılacağını açıklamıştı, fakat sağlık görevlileri primi yetersiz bularak protestoya devam etti.