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Fransa'da Abu Dabi Veliaht Prensi'ne suç duyurusu

Yemen'de savaş, insanlık dışı muamele ve katliam suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan hakkında suç duyurusunda bulunuldu

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:34
Fransa'da Abu Dabi Veliaht Prensi'ne suç duyurusu

PARİS (AA) - Fransa'da, Yemen'de savaş, insanlık dışı muamele ve katliam suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İnsan hakları örgütü Uluslararası Hak ve Özgürlükler Savunması İttifakı'nın avukatı Joseph Breham, basına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek için başkent Paris'te bulunan Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan hakkında Yemen'de savaş, insanlık dışı muamele ve katliama ortak olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Breham, suç duyurusunda bulunanlar arasında Yemenlilerin de bulunduğunu belirterek, suç duyurusunda Veliaht Pens Muhammed bin Zayid'in Yemen'deki savaşın sorumlularından birisi olduğunu söyledi.

Yemen'de 4 yıl önce Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan iç savaş nedeniyle binlerce sivil öldü, milyonlarca insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Savaşın yanı sıra kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayılması, kıtlık, ilaçların tükenmesi ve iç göçler sivillerin mağduriyetini artırıyor. Ülke genelinde 22 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yemen'deki meşru hükümet, "ülkenin egemenliğine müdahale etmekle suçladığı" Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uzun süreli gerginlik yaşamıştı.

Yemen hükümeti, ayrıca BAE'yi ülkenin güneyi ve batısındaki silahlı grupları desteklemek, ulusal ordu ve liderlerini izole etmeye çalışmakla itham etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:34
  1. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan
  2. Fransa
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  4. Paris

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