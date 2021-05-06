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Avrupa Fransa’da 87 Milletvekili, o sıkıntılı yasayı Anayasa Konseyi’ne taşıdı
Avrupa

Fransa’da 87 Milletvekili, o sıkıntılı yasayı Anayasa Konseyi’ne taşıdı

Fransa’da 87 milletvekili, Senato ve Ulusal Mecliste kabul edilen tartışmalı güvenlik yasasının iptali için Anayasa Konseyine başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:48:00 -
Fransa’da 87 Milletvekili, o sıkıntılı yasayı Anayasa Konseyi’ne taşıdı

Fransa’da 87 milletvekili, Senato ve Ulusal Mecliste kabul edilen tartışmalı güvenlik yasasının iptali için Anayasa Konseyine başvurdu. Sosyalist Milletvekilleri ve Müttefikleri grubu tarafından yapılan açıklamada, 87 milletvekilinin desteğiyle Genel Güvenlik yasasının Anayasa Konseyine taşındığı belirtildi. Milletvekili Marietta Karamanli, bunun yasaya karşı seferberlikte yeni bir adım olduğunu ifade ederek, güvenlik yasalarıyla ilgili Anayasa Konseyine ilk defa başvurmadıklarını, 2017’den bu yana temel özgürlüklere saygı konusunda soru işareti oluşturan tüm düzenlemelere karşı çıktıklarını kaydetti.

“Polis şiddetine yol açacağı ve özgürlükleri kısıtlayacağı eleştirisi”

Fransa’da polis şiddetini artıracağı ve insan haklarına aykırı maddeler bulundurduğu gerekçesiyle eleştirilen Genel Güvenlik yasası 7 Nisan’da Senatoda, 15 Nisan’da Ulusal Mecliste kabul edilmişti. 22. maddesi, polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisini genişleten yasada, polislerin ve jandarmanın gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanmasına ve çektikleri içeriği uzun süre muhafaza etmesine imkan tanıyor.

Yasanın 24. maddesi güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası verilmesini öngörüyor. Genel Güvenlik yasası mecliste görüşülürken polis şiddetine yol açacağı ve özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesiyle ülkede aylarca süren protestolara neden olmuştu. Geçen hafta da, hakim, avukat ve gazeteci sendikaları, yasanın iptali için Anayasa Konseyine başvurmuştu. 

 

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