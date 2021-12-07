  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Fransa'da 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar aşılanacak
Korona Virüs

Fransa'da 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar aşılanacak

Koronaya yönelik mücadelenin sürdüğü Fransa'da 5-11 yaş grubundaki sağlık sorunları olan çocuklara aşılama kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 02:54:00 -
Fransa'da 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar aşılanacak

Koronavirüse karşı ülke çapında bir çalışma yürüten Fransa'da aşı yaşında düzenlemeye gidildi.

Başbakan Jean Castex ve Sağlık Bakanı Oliver Veran, hükümetin Kovid-19’a karşı aldığı yeni kısıtlayıcı önlemleri açıklamak için basın toplantısı düzenledi.

5 ile 11 yaş arasında sağlık sorunu olan çocuklar aşılanacak

Fransız hükümeti, 15 Aralık’tan itibaren 5-11 yaş grubunda sağlık sorunları olan çocukları Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı ile Kovid-19’a karşı aşılamaya başlayacağı ifade edildi.

Fransa'da yaşları 5 ile 11 arasında değişen yaklaşık 6 milyon çocuk bulunduğu ve bu yaş grubunda aşırı kilolu veya ciddi sağlık sorunları olan 350 bin çocuk olduğu belirtildi.

Maske zorunluluğu

Okullarda sağlık protokolü 3. seviyeye yükseltilerek, 9 Aralık Perşembe gününden itibaren okulda öğrenciler ve personel için sınıf dışında da maske takmak zorunlu olacak. Evden çalışmayı mümkün kılan bütün iş yerlerini haftada en az 2 gün evden çalışma çağırısı yapıldı.

Gece kulüpleri kapanacak

Başbakan Castex, Fransa'nın Noel'den önce gece kulüplerini 10 Aralık Cuma gününden itibaren önümüzdeki 4 hafta boyunca kapatılacağını ve Omicron mutasyonuyla mücadele kapsamında sosyal mesafe önlemlerini sıkılaştıracağını ancak sokağa çıkma yasaklarına gerek olmadığını açıkladı.

Veran ise, Fransa’da Omicron vaka sayısının 25’e yükseldiğini aktardı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 bin 252 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 928 bin 572'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 49 kişinin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 119 bin 506'e yükseldiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamer Karadağlı'dan Çağlar Ertuğrul'a ilk cevap
Medya

Tamer Karadağlı'dan Çağlar Ertuğrul'a ilk cevap

"Altın Kelebek Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanan Çağlar Ertuğrul sahnede yaptığı hareketlerle gündem oldu. Tamer Kar..
Fatih Erbakan'dan flaş çağrı: Hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyalar
Siyaset

Fatih Erbakan'dan flaş çağrı: Hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çiftçilerin ana para dışında tüm borçlarının silinmesi gerektiğini ifade etti...
Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu
Ekonomi

Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memur ve memur emeklisine yüzde 30 ile 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile en..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay