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Fransa'daki gösteriler nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı

Fransa'da yaşanan sokak olaylarının faturası ağır oldu. Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin gösterilerinin 43 bin kişinin işsiz kalmasına neden olduğu bildirildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 07:07
Fransa'daki gösteriler nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı

Fransa Ekonomi Bakanlığının verilerine göre, sarı yeleklilerin eylemlerinin başlamasından bu yana şirketlerin uğradığı zararlar nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı.

İşsiz kalan bu kişilerin devlete maliyetinin en az 28 milyon avro olduğu belirtildi.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, yaptığı açıklamada, gösterilerinin ticarette yüzde 25 ciro kaybına neden olduğunu vurguladı.

Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyinden (CNCC) yaklaşık 10 gün önce yapılan yazılı açıklamada, eylemlerin başlamasından bu yana alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtilmişti.

Açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar avro olduğu kaydedilmişti.

Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken 4 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 07:31
  1. Fransa
  2. sarı yeleklilerin eylemleri
  3. protesto
  4. Anadolu Ajansı

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