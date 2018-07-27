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Fransa'da 18 katlı binada yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

Paris'in Aubervilliers banliyösündeki binada çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi hafif yaralandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 04:59
Fransa'da 18 katlı binada yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Aubervilliers'teki 18 katlı binanın 17'nci katında başlayan yangın, kısa sürede diğer katlara da yayıldı.

Yaklaşık 100 itfaiye erinin 3 saatlik çalışmayla söndürdüğü yangında bir kadın ve 3 çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi yaralandı.

108 dairenin bulunduğu binayı terk etmek zorunda kalan sakinlerin, geceyi kentteki spor salonunda geçirecekleri belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 04:59
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  2. Fransa
  3. Paris
  4. Yangın

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