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Fransa'da 18 bin 249 ile günlük Kovid-19 vaka sayısı temmuzdan bu yana en düşük seviyede
Avrupa Fransa'da 18 bin 249 ile günlük Kovid-19 vaka sayısı temmuzdan bu yana en düşük seviyede
Avrupa

Fransa'da 18 bin 249 ile günlük Kovid-19 vaka sayısı temmuzdan bu yana en düşük seviyede

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 18 bin 249 yeni vaka kaydedilirken, bu sayı temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 23:00:00 -
Fransa'da 18 bin 249 ile günlük Kovid-19 vaka sayısı temmuzdan bu yana en düşük seviyede

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 83'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 249 artışla 6 milyon 711 bin 268'e yükseldi. Bu rakamla günlük vaka sayısı temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Hastanelerde 2 bin 270'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 162 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3'te kaldı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 990 bin 852'ye ulaştı, 42 milyon 421 bin 921 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

 

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