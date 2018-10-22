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Fransa ve Tunus Dışişleri Bakanlarından "Cemal Kaşıkçı açıklaması"

Tunus ve Fransa Dışişleri Bakanları, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının, Suudi Arabistan tarafından aydınlığa kavuşturulması gerektiği açıklamasında bulundu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:27
Fransa ve Tunus Dışişleri Bakanlarından "Cemal Kaşıkçı açıklaması"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Tunus ziyareti kapsamında mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesi olayına değindi. 

Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi, bir gazetecinin bu tür bir muameleye maruz kalmasının Tunus tarafından kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Cihinavi, ayrıca "Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınıyoruz ancak bu olayın, Suudi Arabistan'ı hedef almak için kullanılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tunuslu Bakan, Suudi Arabistan'ın konumu göz önüne alınarak, konunun Suudi Arabistan'ı ve güvenliğini hedef alan bir noktaya çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cihinavi, son olarak ülkesinin Kaşıkçı olayına ilişkin gelişmeleri ve soruşturmayı yakından izlediğini vurguladı.

- Fransız Bakan'ın Kaşıkçı "olayını aydınlatın" çağrısı

Fransız Bakan Le Drian da Suudi Arabistan Başsavcılığının incelemeleri ve açıklamalarına rağmen henüz olayla ilgili hiçbir netlik olmadığını söyledi. 

Le Drian, Suudi Arabistan'a Kaşıkçı olayındaki bilinmeyen noktaların aydınlatılması konusunda çağrıda bulundu. 

Fransa Dışişleri Bakanı, öldürülen kişinin özellikle gazeteci olması sebebiyle bu olayın tehlikeli boyutları bulunduğuna dikkati çekti.

- Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:27
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