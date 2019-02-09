0553 313 94 23

Fransa Ulusal Meclis Başkanının evine kundaklama girişimi

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand'ın evine kundaklama girişiminde bulunuldu

09 Şubat 2019 Cumartesi 01:51
Fransa Ulusal Meclis Başkanının evine kundaklama girişimi

PARİS (AA) - Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand'ın evine kundaklama girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Ulusal Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Ferrand'ın Başbakan Edouard Philippe ile Rennes'de bulunduğu sırada, Motreff semtindeki evine bilinçli şekilde kundaklama girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Olayı Ferrand'ın komşusunun fark ettiği belirtilen açıklamada, Ferrand'ın olayın ardından suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis Başkanının evine yapılan kundaklama girişimine tepki göstererek, bu saldırının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 01:51
  1. Fransa
  2. Kundaklama girişimi
  3. Ulusal Meclis Başkanı Richar Ferrand

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: Bunu yapanlar bedelini öder
    1. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy:..
    2. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Kayserispor'un..
    3. Mısır ve Tanzanya Victoria Gölü'nü..
    4. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    5. Nadir görülen hastalıklar için Meclis..
    6. GÜNCELLEME - Kayseri'de otomobil tırla..
    7. Bağdadi'ye darbe girişimi! Öldürüldüler
    8. YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki..
    9. Kartal'da çöken bina
    10. Fransa Ulusal Meclis Başkanının evine..
    11. ABD'nin Suriye'den çekilme tarihini..
    12. ABD, 20 Temmuz'a kadar Afganistan'da..
    13. "Bugün Arakanlı Müslümanlara..
    14. Ahıskalı Türklerinin 74 yıldır hak..
    15. Çöken binanın yanındaki binada kayma..
    16. Aden Körfezi Tezkeresi Resmi Gazete'de
    17. Sözleşmeli Yabancı Uzman..
    18. İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada..
    19. Beyaz Saray ile Senato arasında..
    20. Yunanistan'dan NATO onayı
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"