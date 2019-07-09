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Fransa, uçak biletlerinden çevre için vergi alacak

Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, 2020'den itibaren uçak biletlerinde çevreyi daha fazla koruyan ulaştırma altyapısını oluşturmak için 1,5 ila 18 avro arasında "eko-vergi" uygulayacaklarını bildirdi

09 Temmuz 2019 Salı 15:53
Fransa, uçak biletlerinden çevre için vergi alacak

PARİS (AA) - Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, gelecek yıldan itibaren uçak biletlerinde çevreyi daha fazla koruyan ulaştırma altyapısını oluşturmak için 1,5 ila 18 avro arasında "eko-vergi" (ekolojik vergi) uygulayacaklarını belirtti.

Borne, çevre konusunda atılacak adımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, gelecek yıldan itibaren uçak biletlerinde bilet sınıfına ve varış noktasında bağlı olarak 1,5 ila 18 avro arasında vergi uygulayacaklarını söyledi.

Bu verginin aktarmalı ve Fransa'nın denizaşırı ülkelerine yapılan uçuşlarda uygulanmayacağını ifade eden Borne, çevreyi daha fazla koruyan ulaştırma altyapısını oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Borne, bu uygulama sayesinde Fransa'nın gelecek yıldan itibaren 182 milyon avro gelir elde edeceğini ve bunu belirledikleri amaç için kullanacaklarını ifade etti.

Fransız bakanın bu açıklamasından sonra Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France'ın hisseleri yüzde 4,5 ve Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın hisseleri de yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Eko-vergi genel olarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında çevresel sürdürülebilirliğin devamı için kirletme vergileri olarak biliniyor.

Uzmanlar, hava trafiğinin iklim değişikliğindeki payını yaklaşık yüzde 5 olarak tahmin ederken, CO2 emisyonlarındaki payını da yüzde 2,7'nin altında hesaplıyor. Uzmanlar, Avrupa ülkelerinin Fransa'nın modelini takip etmesi durumunda, hava yolu şirketlerinin önemli miktarda ek maliyete katlanmak zorunda kalacaklarına dikkati çekiyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:53
  1. eko-vergi
  2. Fransa
  3. uçak bileti

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