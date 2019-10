2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında bu akşam Fransa ile Türkiye karşı karşıya geliyor. İşte, Fransa Türkiye maçı canlı takip

EURO 2020 Elemeleri Grup maçında Türkiye deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geliyor. İşte, Fransa Türkiye maçının tüm detayları…

CANLI MAÇ SKORU: 0-0

Fransa: S. Mandanda, B. Pavard, R. Varane, C. Lenglet, L. Hernández, A. Griezmann, K. Coman, C. Tolisso, B. Matuidi, M. Sissoko, W. Ben Yedder

Türkiye: Mert Günok, M. Zeki Çelik, M. Demiral, Ç. Söyüncü, C. Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Burak Yılmaz, K. Karaman, İrfan Can Kahveci