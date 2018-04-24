Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa, Türkiye konusunda geri adım attı

Türkiye'ye karşı terör örgütlerine açıktan destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran'la yapılacak olan müzakerelere Türkiye'nin dahil olması gerektiğini söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 21:29
Fransa, Türkiye konusunda geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'la yeni bir nükleer anlaşma yapılması için ABD ile birlikte çalışmak istediklerini ve bu anlaşma için yapılacak müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşma ve Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN DA KATILMASI GEREKİR

İran'la nükleer anlaşma konusunda diplomatik yollarla çözüme gidilmesi gerektiğini düşündüklerini anlatan Macron, "Şu andan itibaren İran'la yeni bir (nükleer) anlaşma konusunda çalışmak istiyoruz. Orta Doğu bağlamında İran'la yeni müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerekir" ifadelerini kullandı.

İran'la nükleer anlaşmanın çok kötü bir anlaşma olduğunu dile getiren ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın kaderiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini ve Fransa ile bu konuda çok verimli görüşmeler yaptıklarını bildirmekle yetindi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:29
  1. iran
  2. Türkiye
  3. macron
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa, Türkiye konusunda geri adım attı
    1. Fransa, Türkiye konusunda geri adım attı
    2. Kemal Kılıçdaroğlu programını iptal..
    3. Yaşar Okuyan istifa etti!
    4. Demliklerinizi parlatmak için bir de..
    5. Denizli’de barajda bulunan cesedin..
    6. Esed rejimi, BM ekiplerinin Doğu..
    7. Türk hocalarla ilgili bomba bir çıkış..
    8. Bomba iddia: Aziz Yıldırım komplo kurdu!
    9. Tahliye olan şahıs cezaevi önünde..
    10. Çocuğunuza yemek yedirmek sandığınız..
    11. Tosun Paşalı Everton, tek golle kazandı
    12. Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile..
    13. Cildiniz sağlığınızdan haber veriyor
    14. İYİ Parti'de deprem! O isim istifa etti
    15. Çavuşoğlu'ndan Batı'ya BM'de insanlık..
    16. Trabzon'da deprem! Sezon sonu..
    17. Çocuklarda sağlıksız beslenme..
    18. Karaya oturup ikiye bölünen gemide..
    19. Fransa'da iltica yasası sertleştiriliyor
    20. Mahkum, infaz koruma memurunu jiletle..
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü