Fransa Terörle Mücadele kapsamında camileri kolayca kapatmayı planlıyor

Fransa terörle mücadele kapsamında ülkedeki camilerin valilik emriyle kapatılmasını mümkün kılan bir yasa tasarısı hazırlıyor. Tasarıyı Başbakan Jean Castex’in isteği üzerine bakanlar kuruluna sunan İçişleri Bakanı Darmanin, tasarıyı büyüyen bir tehlikeye karşı mücadele aracı olarak tanımladı.

Ancak tasarının terörü önlemekten çok, ülkede bulunan Müslümanları fişleme ve camilerin valilik emriyle kolayca kapanmasını öngörmesi dikat çekiyor.

Tasarıya göre valilikler, teröre destek verdikleri şüphesiyle ibadethaneleri 6 ay süreliğine kapatma yetkisi alıyor. Şüphe üzerine camilerle ile birlikte camilerin yan kuruluşları da kapatılabilecek.