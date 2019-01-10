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ABD'den sonra Fransa da açıkladı! "Suriye'den çekileceğiz"

Geçtiğimiz Aralık ayının 23'ünde Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD'nin ardından haftalar sonra Fransa da Suriye'den çekilme sinyalleri verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın Suriye’de siyasi çözüm sağlanır sağlanmaz ülkeden çekileceğini açıkladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 14:51
ABD'den sonra Fransa da açıkladı! "Suriye'den çekileceğiz"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını açıklamasından haftalar sonra, Suriye’de siyasi çözüm sağlanır sağlanmaz ülkeden çekileceğini açıkladı.

"Sorumluluk Rusya'nın"

Jean-Yves Le Drian, Fransa’nın C-News televizyonuna yaptığı açıklamada Suriye’de siyasi bir çözüm sağlanmasının ardından Fransa’nın ülkeden çekileceğini açıkladı. Le Drian, "Irak’ta askeri olarak bulunuyoruz. Suriye’de ise az bir varlığımız var. Rusya, Suriye’deki anlaşmazlığa siyasi çözüm bulmaktan sorumludur. Rusya’nın, kimyasal silah kullanılmasını engellemek için savaşla değil, Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulma sorumluluğu var" dedi.

Fransa’nın AB ilişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, C-News’e 20 Aralık'ta yaptığı konuşmada Fransa’nın DAEŞ’e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer almaya devam edeceğini açıklamıştı.

DSG'ye olan desteğin süreceği açıklanmıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanları PKK’nin Suriye uzantısı PYD/YPG’nin idaresindeki Demokratik Suriye Güçlerinin militanları ile görüşüp onlara olan desteğinin süreceğini açıklamıştı.

ABD’nin Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders geçtiğimiz Aralık ayının 23’ünde ABD’nin Suriye’den çekileceğini ancak DAEŞ’e karşı ABD liderliğinde oluşturulan uluslararası koalisyonla birlikte DAEŞ’e karşı savaşlarının süreceğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:51
  1. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
  2. ABD
  3. Suriye
  4. ABD’nin Suriye’den çekilme kararı
  5. C-News
  6. Fransa’nın AB ilişkileri Bakanı Nathalie Loiseau
  7. DAEŞ
  8. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  9. PKK
  10. PYD/YPG
  11. Demokratik Suriye Güçleri
  12. ABD’nin Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders

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