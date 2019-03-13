Fransa, Suriye’deki anne babası DEAŞ’lı Fransız çocukları geri istiyor

Fransa, Suriye’ye giderek terör örgütü DEAŞ’a katılan Fransız anne ve babanın çocuklarının geri verilmesi için imza kampanyası başlattı.

Fransa, terör örgütü DEAŞ’a katılmaya Suriye’ye giden Fransızların orada dünyaya getirdiği veya oraya götürüp büyüttüğü çocukların Fransa’ya geri verilmesi için imza kampanyası başlattı. Anne ve babaları Suriye’de ölen veya hapsedilen kimsesiz çocukların Fransa’ya geri getirilmesi için başlatılan kampanyada, çocukların “savaş kurbanı” olduğu ve sahip çıkılması gerektiği savunuldu. Geçtiğimiz hafta başlatılan imza kampanyasıyla Suriye’deki kamplarda esir alınan ve kimsesiz kalan Fransız çocuklarının Fransa’ya geri getirilmesini talep ediyor.

Birçok siyasetçi ve sanatçının da katıldığı imza kampanyası “savaş kurbanı” olarak kabul edilen çocukların Suriye’de olmayı seçmediğini ve anne-babalarının tercihlerinin mağduru olduklarını savundu.

"O çocukları terk etmek Fransız değerlerine karşı"

DEAŞ’lı Fransız teröristlerin ailelerinin avukatı Marie Dose ve insan hakları savunucusu avukat Henri Leclerc’in başlattığı imza kampanyası çocukların Fransa’ya getirilmesini amaçlıyor.

Fransız çocuklarının Suriye topraklarında terk edilmesini “Fransız değerlerine karşı” bulan iki avukat “Hiçbiri Suriye’de doğmayı veya oraya gitmeyi seçmedi. Onlar, ebeveynlerinin seçimlerinin mağduru savaş kurbanları” açıklamasını yaptı.

İmza kampanyasını başlatan Avukat Dose ve Leclerc çocukların büyük bir çoğunluğunun 6 aylıktan daha küçük olduğunu, su, gıda ve sağlık bakımı gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını açıkladı. Bazı çocukların hem fiziki hem de ruhsal sağlıklarının bozulduğunu söyleyen avukatlar, çocukların savaş travması yaşadıklarını, bölgede birçok grubun, çocukları “çocuk asker” yapmaya hazırlandıklarını ve Fransa’nın sahip çıkmaması durumunda çocukların “birer bomba” olacaklarının altını çizdi.

Öte yandan Odoxa istatistik araştırmalarına göre, Fransızların yüzde 67’si çocukların geri getirilmesini istemezken savaşın başından beri 87 çocuğun Fransa’ya geri getirildiği öğrenildi.