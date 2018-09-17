Fransa Suriye'de ifşa oldu!

Dünya İdlib'e gerçekleştirilecek olası bir operasyonu gündemine alırken, Suriye'nin petrolleri kirli pazarlıklara ortak mesele edilmeye devam ediliyor. ABD'nin önülüğündeki YPG'li teröristlerin kontrolünde olan Deyrizor'da Fransız askeri araçları görüntülendi.

FRANSIZ BASINI KENDİLERİNİ İFŞA ETTİ

Fransa ordusuna ait olan zırhlı askeri araçların Suriye'nin petrol yataklarının bulunduğu Deyrizor'da bulunduğu görüntüler Fransız basını tarafından değerlendirildi. İlk olarak ABD'den servis edilen görüntülerde görülen askeri araçlar, "Fransızlar da bölgede mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Yayınlanan görüntülerde Fransız askeri araçlarının bölgede devriye gezdiği görülürken, Deyrizor'un Suriye'nin petrol bakımından en zengin bölgesi olması Fransa'nın da kirli pazarlıkta olabileceği sinyallerini beraberinde getirdi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

ABD'den servis edilen bu görüntülere tepkiler geldi. Tepkiler üzerine görüntüler yayından alınırken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Konuya ilişkin Fransa ordu ve hükümetinden herhangi bir açıklama gelmezken, daha önceden Paris yönetimi Suriye'de bulunmadıklarını, herhangi bir operasyonel faaliyetin içinde olmayacaklarını duyurmuştu.