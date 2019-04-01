Fransa, Suriye ve Irak’taki DEAŞ’lı kadınları geri almayacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Irak ve Suriye’de tutuklu kadın DEAŞ’lıların Fransa’ya geri dönüşleri söz konusu değil" dedi

Fransa, Suriye ve Irak’ta tutuklu bulunan DEAŞ yanlısı kadınların ülkeye kabul edilmeyeceğini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Irak ve Suriye’de tutuklu kadın DEAŞ ’lıların Fransa’ya geri dönüşleri söz konusu değil" dedi. Bir gazeteye demeç veren Dışişleri Bakanı Le Drian, "Tutuklu bulunan DEAŞ’lı kadınların Fransa’ya dönmeleri için orada tutuklu bulunan bazı avukatlar tarafından yapılan baskılar var. Ama Fransa’ya karşı savaşmış ve Fransa düşmanı olan bu kadınları Fransa’nın kabul etmesi mümkün olamayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Le Drian, bu kadınların “savaşçı” olduğunu ve Fransa tarafından da “böyle muamele görmeleri gerektiğini” vurguladı. Tutuklu olan kadınların avukatlarından gelen Fransa’nın merhamet göstermesi isteğinin mümkün olmayacağını belirten Dışişleri Bakanı Le Drian, "Bu kadınlar orada savaşçı olarak bulunuyorlardı. Fransa’nın çıkarlarına ve Fransa’ya karşı savaştılar. Hangi ülke düşmanına müsamaha gösterir ki biz de gösterelim. Fransa’nın tutumu baştan belliydi. Bu konuda herhangi bir değişim olmaz ve olmayacaktır" dedi.