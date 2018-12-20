Fransa, Suriye konusunda ABD ile iletişimde

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının nasıl uygulanacağı ve bununla ilgili takvimin belirlenmesi için Washington ile iletişim halinde oldukları açıklandı.

Bakanlık, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fransa'nın önceliğinin, terörle mücadele olduğu ve DEAŞ'a karşı mücadelenin devam ettiği belirtilen açıklamada, DEAŞ'ın tehdit olmaya devam ettiği, özellikle Suriye'de kısıtlı bir bölgede varlığını sürdürebileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Biz ve koalisyonun ortakları, ABD Başkanı tarafından açıklanan Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilme kararının nasıl uygulanacağı ve bununla ilgili takviminin belirlenmesi için Washington ile iletişim halindeyiz." denildi.

Fransa'nın gelecek haftalarda, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğinin sağlanması konusunda dikkatli olacakları ileri sürülen açıklamada, "ABD, Suriye'de yeni insani dramların yaşanmaması ve teröristlerin dönmemesi için ülkenin kuzeydoğusundaki sivil halkın korunmasını ve bölgenin istikrarını dikkate almalı." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından, Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını belirterek, "Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi." paylaşımını yapmıştı.

"Uzun zamandan beri Suriye'de savaşıyoruz. Yaklaşık iki senedir ABD Başkanıyım, gerçekten aşama kaydettik ve DEAŞ'ı yendik." değerlendirmesinde bulunan Trump, paylaşımında, "DEAŞ'ı kötü bir şekilde yenilgiye uğrattık ve toprakları geri aldık." ifadesine yer vermişti.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, sabah yaptığı açıklamada, "Şimdilik (askeri olarak) Suriye'de kalıyoruz." demişti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın her zamankinden daha zayıf olduğunu belirterek, örgütün topraklarının yüzde 90'ını kaybettiğini ve önceden sahip olduğu lojistiğin artık olmadığını ifade etmişti.

Parly, "DEAŞ haritadan ve köklerinden silinmedi. Bu terör örgütünü kesin şekilde askeri açıdan yenmek gerekiyor." değerlendirmesini yapmıştı.

