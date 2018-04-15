Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa sokakları karıştı... Çok endişeliyiz

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reform paketlerine karşı farklı sektörlerden işçiler ve öğrencilerin yaptığı protesto gösterilerinde 63 kişi gözaltına alındı.

15 Nisan 2018 Pazar 14:07
Fransa sokakları karıştı... Çok endişeliyiz

Fransa’da hükümetin reform uygulamalarına karşı düzenlenen gösterilerde polis ve protestocular arasında çatışma yaşandı. Protestolarda 63 kişi gözaltına alınırken, 9 polis yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Nantes şehri Montpellier’deki protestolarda mağazalara ve kamu binalarına zarar verildiğini ifade etti. Collomb, yarın düzenlenecek protestolar için sükunet çağrısında bulundu. Fransa'nın diğer bölgelerinde düzenlenen protestolarda ise herhangi bir olay yaşanmadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam ulusal televizyonda ekonomi reformlarını açıklayacak. Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un ekonomi politikalarını protesto etmek için 3 Nisan'da sokağa çıkan işçilerin grevlerine ve gösterilere aralıklarla üç ay devam etmesi bekleniyor. Grevde başta demiryolu çalışanları olmak üzere temizlik işçileri, çöp toplayıcılar, elektrik ve enerji sektörünün bazı çalışanları ile Air France çalışanları yer alıyor.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:07
  1. Fransa
  2. Emmanuel Macron

YORUM YAZ

  • hıdır dikerileriyiterhıdır dikerileriyiter1 gün önce
    beter oluuunnnn
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

UNaLab Projesi’nde ilk çalıştay yapıldı
  1. UNaLab Projesi’nde ilk çalıştay yapıldı
  2. Sinop Milletvekili Maviş Durağan..
  3. İsrail'den bir skandal karar daha!
  4. Antalya’da'çocuğum hasta 100 bin TL..
  5. Afganlar ülkelerine gönderiliyor
  6. Ümraniye Mesire Alanı piknik sezonuna..
  7. Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
  8. Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  9. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  10. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  11. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  12. Dortmund'da sakatlık şoku!
  13. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  14. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  15. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  16. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  17. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  18. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  19. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  20. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?