0553 313 94 23

Fransa sınır kontrollerini tekrar uzatıyor

Fransa'nın, 2015'teki Paris saldırıları sonrası Schengen'i askıya alarak uygulamaya koyduğu sınır kontrollerini 30 Nisan 2019'a kadar uzatacağı açıklandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:30
Fransa sınır kontrollerini tekrar uzatıyor

Fransız basınında yer alan haberlerde, Fransa'nın sınır kontrolleri ile ilgili yeni kararını Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna ilettiği ifade edildi.

Haberlerde, Fransa'nın Komisyona, Schengen alanında serbest dolaşım uygulamasına son veren sınır kontrolü uygulamasını 30 Nisan 2019 tarihine kadar yeniden uzatacağı kaydedildi.

Ülkede terör tehdidinin devam ettiği belirtilen haberlerde, bu yıl terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği, 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 20 kişi yaralanmasına neden olan iki terör saldırısının düzenlendiği anımsatıldı. Haberlerde, aynı zamanda bu yıl 5 terör saldırısının önlendiği aktarıldı.

Bu uzatmayla Fransa, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimlerine devam edecek.

Fransa'nın dışında Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç de sınır kontrolleri yapıyor. Uygulama, terörle mücadelenin yanında düzensiz göçleri engelleme hedefini taşıyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:30
  1. fransa
  2. fransa sınır kontrolü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da tsunaminin ardından sahile cesetler vurmaya başladı
    1. Endonezya'da tsunaminin ardından..
    2. Payitaht Abdülhamid 56. Bölüm..
    3. 105 bin kişi ismini değiştirdi!..
    4. "Türk Lirası ile sözleşme" dönemi..
    5. Standard & Poor's, Fransa'nın kredi..
    6. Fransa sınır kontrollerini tekrar..
    7. New York borsası düşüşle tamamladı
    8. Bayern Münih 60 milyon Euro'yu gözden..
    9. Suudi Arabistan Veliaht Prensi:..
    10. İstanbul'da çalınan arabayı ararken..
    11. Fenerbahçe'de liste kabarık! İkinci..
    12. İranlı danışmandan küstahlık! Tür..
    13. Prens krize değindi ve ekledi: Özür..
    14. İstanbul Barosu üyesi Ömer Kavili..
    15. FIFA, Sierra Leone'nin üyeliğini..
    16. Yaşlı çift çıkan yangında mahsur..
    17. Rusya kafaya koydu Avrupa ile olan..
    18. Amerika'nın Türkiye'ye karşı yeni..
    19. Ankara'da alkollü sürücü direksiyon..
    20. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    "CHP onu aday gösterirse AK Parti'nin adayı kazanır"
    "CHP onu aday gösterirse AK Parti'nin adayı kazanır"
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Sosyal medyada atıp tutuyorlardı... Paketlendiler!
    Sosyal medyada atıp tutuyorlardı... Paketlendiler!
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Habertürk yazarı da dolandırıldı!
    Habertürk yazarı da dolandırıldı!