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Avrupa Fransa Orta Doğu'daki Hristiyan okullarına desteği 2 kat artırdı!
Avrupa

Fransa Orta Doğu'daki Hristiyan okullarına desteği 2 kat artırdı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu ülkelerindeki Hristiyan okullarına yapılan maddi desteğin 2 kat artırılacağını açıkladı. Macron, böylece bu desteğin 4 milyon euroya çıkacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 09:53:00 -
Fransa Orta Doğu'daki Hristiyan okullarına desteği 2 kat artırdı!

Basın toplantısı düzenleyen Macron, "(Orta Doğu ülkelerindeki) Hristiyanları desteklemek, Fransa'nın asırlık bir taahhüdü, tarihi bir misyonudur." dedi.

Ülkesinin bu bölgede kültür, eğitim, diyalog için mücadeleden vazgeçmeyeceğini ifade eden Macron, ülkesinin bölgedeki Hristiyanlara yönelik çalışmalar yapan "L'Oeuvre d'Orient" derneğiyle bölge ülkelerindeki Hristiyan okullarına yapılan maddi desteğin 2 kat artıracağını belirtti.

Şirketlerin ve vakıfların da buna katkıda bulunmasını istediğini ifade eden Macron, Cenevre merkezli Çatışma Alanlarında Mirasın Korunması için Uluslararası İttifak'a da 30 milyon dolar katkıda bulunacaklarını kaydetti.

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