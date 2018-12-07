Fransa olayları masum değil! Trump'ın baş stratejisi Avrupa'ya gitti, kıyamet koptu

yeniakit.com.tr. Trump’ın baş stratejisi Steve Bannon, bizzat ABD Başkanı tarafından Avrupa’yı dağıtmakla görevlendirildi. AB ülkelerini tek tek gezen Bannon, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB Ordusu çağrısından sonra kirli oyunu devreye soktu. ABD desteğiyle sokağa inen Avrupalılar, masum insanların da desteğini alarak eylemleri büyüttü. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Habertürk yazarı Serdar Turgut, eylemlerin tamamen Bannon tarafından düzenlenmediğini, buna karşın sivil ayaklanmaya dönüşen protesto gösterilerinde söz konusu kişinin elinin bulunduğunu söyledi.

Bannon’ın ilk hedefinin Brüksel olduğunu belirten Turgut, söz konusu şehirde iyi ilişkiler kurulması halinde diğer Avrupa ülkelerindeki örgütlenmenin yollarını açmayı hedeflediğini savundu.

Paris olaylarından önce strateji toplantısı

“Paris’teki olaylar patlamadan önce Bannon ile Madrikamen’in kasım ayı içinde Brüksel’de stratejik plan toplantısı yaptığı da biliniyor.” diyen Turgut, şunları yazdı:

“Bannon, Trump’dan aldığı Avrupa’daki müesses nizamı çökertmek amacı için popülist partileri koordine etmeye başlamıştı. Bir tek Avusturya’nın Freedom Party’sinin Bannon ile ilişkiyi reddettiği ve onun bağımsız hareket etmekte ısrarlı olduğu biliniyor.

Gösteriler masum amaçlı değil

Fransa Cumhurbaşkanı Macron gerekirse ABD’ye de karşı duracak bir Avrupa ordusuna ihtiyaç olduğunu söyledikten sonra Paris’teki gösterilerin patlaması pek o kadar da anlatıldığı gibi masum amaçlı tepki hareketi filan değil.

“Go home Mr. Bannon”

'Fransa’daki tüm protestoları Bannon örgütledi' tabii ki demiyorum ama onun da eli bir yönüyle Fransa’da. Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı işte bu yüzden 'Go home Mr. Bannon' diye konuşmak ihtiyacını duydu.”