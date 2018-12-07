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Fransa olayları masum değil! Trump'ın baş stratejisi Avrupa'ya gitti, kıyamet koptu

Kamuoyunun gözünü boyamak için Beyaz Ev’deki vazifesini terk eden Steve Bannon, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, onun hedeflerini gerçekleştirmek için AB ülkelerini gezmeye ve örgütlenmeye başladı. Fransa’daki kargaşanın da Bannon eliyle yapıldığına dikkat çekildi.

07 Aralık 2018 Cuma 09:15
Fransa olayları masum değil! Trump'ın baş stratejisi Avrupa'ya gitti, kıyamet koptu

 yeniakit.com.tr.  Trump’ın baş stratejisi Steve Bannon, bizzat ABD Başkanı tarafından Avrupa’yı dağıtmakla görevlendirildi. AB ülkelerini tek tek gezen Bannon, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB Ordusu çağrısından sonra kirli oyunu devreye soktu. ABD desteğiyle sokağa inen Avrupalılar, masum insanların da desteğini alarak eylemleri büyüttü. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Habertürk yazarı Serdar Turgut, eylemlerin tamamen Bannon tarafından düzenlenmediğini, buna karşın sivil ayaklanmaya dönüşen protesto gösterilerinde söz konusu kişinin elinin bulunduğunu söyledi.

Bannon’ın ilk hedefinin Brüksel olduğunu belirten Turgut, söz konusu şehirde iyi ilişkiler kurulması halinde diğer Avrupa ülkelerindeki örgütlenmenin yollarını açmayı hedeflediğini savundu.

Paris olaylarından önce strateji toplantısı

Paris’teki olaylar patlamadan önce Bannon ile Madrikamen’in kasım ayı içinde Brüksel’de stratejik plan toplantısı yaptığı da biliniyor.” diyen Turgut, şunları yazdı:

Bannon, Trump’dan aldığı Avrupa’daki müesses nizamı çökertmek amacı için popülist partileri koordine etmeye başlamıştı. Bir tek Avusturya’nın Freedom Party’sinin Bannon ile ilişkiyi reddettiği ve onun bağımsız hareket etmekte ısrarlı olduğu biliniyor.

Gösteriler masum amaçlı değil

Fransa Cumhurbaşkanı Macron gerekirse ABD’ye de karşı duracak bir Avrupa ordusuna ihtiyaç olduğunu söyledikten sonra Paris’teki gösterilerin patlaması pek o kadar da anlatıldığı gibi masum amaçlı tepki hareketi filan değil.

“Go home Mr. Bannon”

'Fransa’daki tüm protestoları Bannon örgütledi' tabii ki demiyorum ama onun da eli bir yönüyle Fransa’da. Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı işte bu yüzden 'Go home Mr. Bannon' diye konuşmak ihtiyacını duydu.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 09:15
  1. Ordu
  2. Steve Bannon
  3. Trump'ın Başstratejisti Steve Bannon
  4. Trump
  5. ABD
  6. Serdar Turgut
  7. Habertürk

YORUM YAZ

  • kamil hoşoğlukamil hoşoğlu1 sa önce
    abd Avrupa devletlerine türkiyeyi ekonomik savaşa karşı desteklemeleri karşılığında ceza veriyor. İktudarlarına karşı şantaj yapıyor. İcabinda Türkiyeyetam düşman olacak yönetimler getirebilecek. Bu Amerikan gavuru..Pkk yı da o ülkelerde iktidara getirebilir. Uyanık olunmalı...
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