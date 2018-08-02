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Fransa mahkemesinden şok karar! Faslı Müslümanı yakacaklar

Fransa'da geçen hafta hayatını kaybeden Faslı Müslüman Hasan en-Nebiri'nin cesedinin, Katolik mezhebi inancına göre yakılması mahkeme tarafından onaylandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 22:55
Fransa mahkemesinden şok karar! Faslı Müslümanı yakacaklar

Fransa'da mahkemenin, geçen hafta hayatını kaybeden Faslı Hasan en-Nebiri'nin (47) cesedinin, Katolik mezhebi inancına uygun şekilde yakılmak üzere Fransız eşine teslim edilmesine onay verdiği bildirildi.

Nebiri'nin kardeşi Hafiz en-Nebiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'daki temyiz mahkemesinin bugünkü oturumda, kardeşi Hasan'ın cenazesinin yakılmak üzere Katolik eşine teslim edilmesini onayladığını belirtti.

Nebiri, mahkemenin, Limoges belediyesine, kardeşi Hasan'ın cesedinin bu iş için tahsis edilen yerde yarın yakılmasına izin vermesi talimatı verdiğini dile getirdi.

Nebiri, dün yaptığı açıklamada, Fransa'daki asliye mahkemesinin, kardeşi Hasan'ın cenazesinin Katolik eşine teslim edilmesine dair kararını temyize götüreceklerini ifade etmişti.

Hafiz en-Nebiri, daha önce yaptığı açıklamasında, "Kardeşimin eşi bir Fransız ve kocasının naaşının Katolik mezhebi inancına uygun şekilde yakılması konusunda ısrarcı. Ancak benim kardeşim bir Müslüman. Dolayısıyla cesedinin yakılmaması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da ikamet eden 45 yaşındaki Hasan en-Nebiri, zehirli böcek ısırması nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçen hafta salı günü hayatını kaybetmişti.

Mayıs ayında benzer bir olayın yaşandığı İtalya'nın Brescia kentinde, Faslı bir göçmenin cenazesinin yakılma işlemi, uygulamadan yaklaşık 20 dakika önce durdurulmuştu.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 22:55
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