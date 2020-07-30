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Spor

Fransa Lig’inde koronavirüs şoku!

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Nantes'te 5 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:55:00 -
Fransa Lig’inde koronavirüs şoku!

Fransa Lig'i ekiplerinden Nantes'i koronavirüs vurdu. Takımın yaptığı açıklamada, dün kulüp çalışanlarına ve oyunculara test yapıldığı, 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.

Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 1 Ağustos Cumartesi günü Charleroi takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.

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