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Fransa, camileri kontrol etmek için laiklik yasasını değiştircek

Laikliğin ortaya çıktığı ülke olan Fransa, camileri denetleyebilmek için söz konusu yasaya müdahale etmeye hazırlanıyor.

06 Kasım 2018 Salı 09:06
Fransa, camileri kontrol etmek için laiklik yasasını değiştircek

Laiklik 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkarak dünyadaki birçok ülkeyi etkilemiş bir ilke. Fransa bu ilkenin doğduğu yer olarak dünyada en katı laik devletlerden biri oldu. Laiklik en basit tanımıyla devletin din işlerine karışmaması... Ancak Fransa'da 1905 laiklik yasası camilere müdahale edebilmek için değiştirilmek üzere.

Camileri denetleyecekler

İçişleri Bakanlığı'nın henüz fikir aşamasında olduğunu belirttiği projenin amacının camilerdeki finansmanı denetlemek olduğu belirtiliyor.

"Tekrar yenilenmesi mümkün"

Ensonhaber'deki habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, "Burada amaç laiklik yasasını yeniden yazmak değil. 1905 yasası daha önce de yenilenmiş. Bu nedenle tekrar yenilenmesi mümkün." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:06
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