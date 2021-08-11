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Korona Virüs Fransa koronavirüs dehşetini yaşıyor
Korona Virüs

Fransa koronavirüs dehşetini yaşıyor

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 30 bin 920 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 370 bin 429'a ulaştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 22:43:00 -
Fransa koronavirüs dehşetini yaşıyor

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte saatte 30 bin 920 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 370 bin 429'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte hastanede 53 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı 112 bin 410’a yükseldi. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi.

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