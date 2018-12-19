Fransa asıl şimdi karışacak! Polis de 'sarı yelek' giyecek

Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Sarı Yelekliler’in Macron yönetimine karşı öfke ve isyanının durması için adeta yalvardı. Gösterilerde şu ana kadar 8 kişinin can verdiğine dikkat çeken Castaner “Yeter artık” dedi. Fransa Başbakanı Édouard Philippe ise, “Hata yaptık” sözleriyle Fransız halkını yeterince dinlemediklerini itiraf etti.

Fransa’daki Sarı Yelekliler eylemi, Paris yönetimini çaresiz bıraktı. Protosteculara seslenen Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Gösterilerin başlangıcından bu yana 8 kişi hayatını kaybetti. Son 30 yılda bu kadar insanın öldüğü başka bir sosyal sorun biliyor musunuz? Açık söylüyorum. Yeter artık” sözleriyle yalvardı. Castaner, başkent Paris’in Nanterre banliyösüne yaptığı ziyaret sırasında Sarı Yelekliler’in gösterileri hakkında açıklamalarda bulundu. Castaner, blokaj eylemi yapılan yolların açılması için geçen hafta başlayan çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, “Yolları engelleyerek ülkenin ekonomisini felç etmeye devam edemeyiz” diye konuştu.

Başbakan günah çıkardı

Fransa’da yayınlanan Les Echoes gazetesine konuşan Başbakan Édouard Philippe de protestolara hatalı bir şekilde müdahale ettiğini belirterek, hükümet ile protestocular arasında bir diyalog kurulmasının gerekli olduğunu kaydetti. Philippe, “Hatalar yaptık. Fransız halkını yeteri kadar dinlemedik. Onların bu ülkenin dönüşmesini istedikleri konusunda tatmin oldum. Onlara sabırsızlıklarını paylaştığımı söylüyorum. Onlarla daha da iç içe olarak ülkeyi iyileştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AVM’ler battı

Fransa’da 17 Kasım’da başlayan gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin 2 milyar euro zarar ettiği açıklandı. Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyi’nden (CNCC) yapılan yazılı açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar avro olduğu kaydedildi. Öte yandan, otoyol işletmecisi Vinci de yaptığı yazılı açıklamada, gösterilerin yollarda milyonlarca avro zarara neden olduğunu duyurdu.

Polis de grevde!

Fransa’nın önde gelen polis sendikalarından Alliance, yaptığı yazılı açıklamada, çarşamba gününü “kara gün” ilan ettiklerini belirterek, ülkedeki tüm karakolların kapatılması çağrısında bulundu. Açıklamada, polislerden görev yerlerinde bulunmaları ancak sadece acil çağrılara cevap vermeleri istendi. Fransız hükümeti ise polisten grev sinyali gelmesi üzerine bir açıklama yaparak eylemler sırasında görev alan 111 bin polise 300’er Euro ikramiye vereceğini açıkladı. Ülkenin en köklü polis sendikalarından Vigi de Sarı Yelekleri desteklemek amacıyla 8 Aralık itibarıyla greve gidileceğini duyurmuştu.