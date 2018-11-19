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Fransa, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptırım uygulayacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian:- "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız"

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:40
Fransa, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptırım uygulayacak

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." dedi.

Le Drian, Europe 1 radyosunda, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini belirten Le Drian, bunun için cinayetin sorumlularının ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Le Drian, bu konuda Almanya ile çalıştıkları bilgisini vererek, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." diye konuştu.




Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 23:40
  1. Cemal Kaşıkçı cinayeti
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  3. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

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