Fransa İslam Konseyi (CFCM), Youtube ve Facebook'u affetmedi Fransa İslam Konseyi (CFCM), Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiyi hedef alan terör saldırılarının görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle Youtube ve Facebook hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM),Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırılarına ilişkin paylaşılan şiddet içerikli görüntülerin terörü teşvik ettiği gerekçesiyle Youtube ve Facebook hakkında Paris Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Christchurch'te Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Teröristin saldırı anında aksiyon kamerasıyla çektiği 17 dakikalık görüntü sosyal medyada sıkça paylaşılmış ardından kaldırılmıştı.

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